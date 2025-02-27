Захарова заявила о понимании Трампом невозможности территориальных уступок от РФ
Президент США Дональд Трамп понимает, что требовать от России территориальных уступок для урегулирования конфликта на Украине – невозможно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, позиция Трампа соотносится с позицией главы МИД Сергея Лаврова. Она отметила, что Трамп сам сказал, что «это будет сложно», поэтому это означает, что «все все понимают».
При этом 27 февраля Трамп в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России.
13 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России.
В ноябре 2024 г. издание Politico сообщало, что США при администрации Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий.
Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов.