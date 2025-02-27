Трамп: США постараются вернуть Украине «как можно больше» территорий
Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.
«Что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше [территорий]», – сказал он.
Трамп при этом заявил, что намерен заключить соглашение, опираясь на интересы обеих сторон конфликта.
Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
В середине ноября 2024 г. Politico писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. 13 февраля этого года спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России.
Трамп 14 февраля согласился с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. В декабре 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.