Трамп: США постараются вернуть Украине «как можно больше» территорий

Трамп 14 февраля согласился с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. В декабре 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.