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Трамп: США постараются вернуть Украине «как можно больше» территорий

Ведомости

Вашингтон в рамках возможного мирного соглашения с Москвой постарается вернуть Киеву как можно больше территорий, находящихся под контролем России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше [территорий]», – сказал он.

Трамп при этом заявил, что намерен заключить соглашение, опираясь на интересы обеих сторон конфликта.

Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область вошли в состав РФ по итогам проведенных там российскими властями референдумов. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

В середине ноября 2024 г. Politico писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. 13 февраля этого года спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России.

Трамп 14 февраля согласился с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г. В декабре 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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