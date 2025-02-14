Трамп согласился с заявлениями Хегсета о членстве Украины в НАТО

«Я считаю, что именно поэтому началась война — потому что Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, а ему не стоило этого говорить. Как только он это сказал, я сказал: «Знаете что? Теперь у вас будет война». И я оказался прав. Эта война никогда бы не случилась, если бы я был президентом», – заметил он.