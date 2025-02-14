Трамп согласился с заявлениями Хегсета о членстве Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности присоединения Украины к НАТО и возвращения к границам 2014 г.
«Я думаю, что его комментарии вчера были хорошими. И, вероятно сегодня тоже, возможно, они немного мягче, но, на мой взгляд, его вчерашние заявления были довольно точными», – сказал Трамп журналистам.
Трамп подчеркнул, что не видит никакой возможности, при которой такая страна, как Россия, могла бы позволить Украине вступить в НАТО.
«Я не вижу, чтобы это произошло», – сказал американский лидер.
Трамп отметил, что задолго до президента Владимира Путина Россия твердо отстаивала эту позицию.
«Я считаю, что именно поэтому началась война — потому что Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, а ему не стоило этого говорить. Как только он это сказал, я сказал: «Знаете что? Теперь у вас будет война». И я оказался прав. Эта война никогда бы не случилась, если бы я был президентом», – заметил он.
Требования РФ, переданные в виде проекта договора Вашингтону в 2021 г. о недопустимости расширения НАТО на восток остаются в силе, сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, позиция Москвы в этом вопросе последовательна.
17 декабря 2021 г. российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток. 21 декабря 2021 г. представитель госдепартамента США (на тот момент) Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.
23 декабря 2021 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 2024 г. этот пост занял Марк Рютте) заявил, что НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток. Каждая страна, по его словам, имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.