Зеленский признал невозможность возврата украинских территорий военным путем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.
Зеленский заявил, что поддержки Украины со стороны партнеров недостаточно, и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в трансатлантическом военном альянсе. Он признал, что вернуть силой некоторые территории, включая Крым, будет сложно.
«У нашей армии недостаточно сил для этого. Это правда. Нам действительно нужно искать дипломатические решения», – сказал Зеленский.
Kyodo News отмечает, что его высказывания о готовности Украины вести переговоры о возвращении части территорий после окончания конфликта при соблюдении необходимых условий, по-видимому, представляют собой отход от его давней позиции, согласно которой его страна будет бороться за возвращение всех территорий.
29 ноября Зеленский впервые не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».
В середине ноября издание Poiitico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Отмечалось, что на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив. Тогда же Reuters опубликовало слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».