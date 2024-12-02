Столтенберг допустил уступку Украины своих территорий ради перемирия
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает временную уступку Украиной территории России одним из вариантов быстрого окончания конфликта. Об этом сообщает телеканал N-TV.
«Это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда», – оговорился при этом Столтенберг.
Важно, чтобы правительство в Киеве получило гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории, считает экс-генсек НАТО. Это может быть членство в НАТО, но есть и «другие способы вооружить и поддержать украинцев».
Столтенберг поддерживает требование Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это сейчас маловероятным.
«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Однако мы видим, что это не всегда реально в ближайшем будущем», – сказал он.
29 нобяря президент Украины Владимир Зеленский впервые не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».
В середине ноября издание Poiitico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Отмечалось, что на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив. Тогда же Reuters опубликовало слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».