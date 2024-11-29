Зеленский впервые допустил прекращение огня с территориальными уступками

В середине ноября издание Poiitico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Отмечалось, что на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив. Тогда же Reuters опубликовало слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».