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Зеленский впервые допустил прекращение огня с территориальными уступками

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем», сообщает британский телеканал Sky News.

В интервью каналу украинский лидер прокомментировал публикации в СМИ о том, что одним из элементов плана избранного президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта могут стать территориальные уступки России в обмен на членство Украины в НАТО. По словам Зеленского, для завершения «горячей фазы» конфликта «нужно взять под защиту НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», если само приглашение в альянс признает международно признанные границы республики.

«Нам нужно сделать это быстро. А затем <…> Украина сможет вернуть их [территории, находящиеся под контролем России] дипломатическим путем», – сказал Зеленский.

В середине ноября издание Poiitico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Отмечалось, что на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив. Тогда же Reuters опубликовало слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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