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Politico: Трамп призовет Украину пойти на территориальные уступки

Ведомости

США при администрации Дональда Трампа планируют указать Украине на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Об этом сообщает издание Poiitico со ссылкой на республиканские источники, знакомые с вопросом.

По данным издания, в настоящий момент на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив.

Отдельно Politico отмечает, что большое количество населения Украины, особенно молодого, готовы смириться с «ограниченными результатами» переговоров о перемирии.

При этом Киев боится, что сделка о мире может быть временной и в будущем конфликт продолжится, даже если сейчас страны придут к мирному соглашению, пишет издание.

15 ноября стало известно, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».

По словам министра, территориальная целостность не менее важна сейчас для Украины, чем гарантии безопасности. Украина собирается сражаться за все территории, которые потеряла с 2014 г., добавил Умеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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