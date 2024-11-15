Politico: Трамп призовет Украину пойти на территориальные уступки
США при администрации Дональда Трампа планируют указать Украине на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. Об этом сообщает издание Poiitico со ссылкой на республиканские источники, знакомые с вопросом.
По данным издания, в настоящий момент на должности в новую администрацию по вопросам национальной безопасности не выдвинуты госслужащие, которые могли бы возражать против этих перспектив.
Отдельно Politico отмечает, что большое количество населения Украины, особенно молодого, готовы смириться с «ограниченными результатами» переговоров о перемирии.
При этом Киев боится, что сделка о мире может быть временной и в будущем конфликт продолжится, даже если сейчас страны придут к мирному соглашению, пишет издание.
15 ноября стало известно, что глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал заявления западных изданий об отказе от борьбы за территории ложью и результатом действий «российской пропаганды».
По словам министра, территориальная целостность не менее важна сейчас для Украины, чем гарантии безопасности. Украина собирается сражаться за все территории, которые потеряла с 2014 г., добавил Умеров.