Келлог: Западу не обязательно признавать потерю территорий Украины
Западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
«Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под доминированием [СССР]», – сказал он.
Келлог также заявил, что потеря Украиной территорий может быть зафиксирована в специальном соглашении.
В июле 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» признал, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории силой, но в этом должна помочь дипломатия.
Новая администрация президента США Дональда Трампа выступает за завершение боевых действий на Украине. 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили, в частности, ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» заявил, что для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта являются США. Представитель Кремля также заявил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.