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Келлог: Западу не обязательно признавать потерю территорий Украины

Ведомости

Западным странам не обязательно признавать потерянные Украиной территории частью России, заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

«Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под доминированием [СССР]», – сказал он.

Келлог также заявил, что потеря Украиной территорий может быть зафиксирована в специальном соглашении.

В июле 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» признал, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории силой, но в этом должна помочь дипломатия.

Новая администрация президента США Дональда Трампа выступает за завершение боевых действий на Украине. 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили, в частности, ситуацию на Украине. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» заявил, что для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта являются США. Представитель Кремля также заявил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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