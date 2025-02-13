Келлог: Западу не обязательно признавать потерю территорий Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу» заявил, что для России главным собеседником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта являются США. Представитель Кремля также заявил, что Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Будет и двусторонний российско-американский трек, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.