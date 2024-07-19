Зеленский допустил, что Украина может не вернуть потерянные территории силой
Украина не сможет вернуть все утраченные территории силой, но в этом должна помочь дипломатия. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
«Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – отметил он. Зеленский подчеркнул, что не покинет свой пост, пока не закончится конфликт. По его мнению, весь мир должен оказать давление на Россию.
Президент Украины также отреагировал на выдвижение кандидатом в вице-президенты США республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. Комментируя слова Вэнса о том, что «ему все равно, что произойдет с Украиной», Зеленский не исключил, что сенатор от Огайо действительно может не понимать, что происходит на Украине, добавив, что именно поэтому Киеву нужно сотрудничать с США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действия под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.
Киев не признает результаты референдумов и заявляет о намерении вернуть территории. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что жители новых регионов стали гражданами России навсегда. В Кремле обращали внимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции как территория России.