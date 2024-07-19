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Зеленский допустил, что Украина может не вернуть потерянные территории силой

Ведомости

Украина не сможет вернуть все утраченные территории силой, но в этом должна помочь дипломатия. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – отметил он. Зеленский подчеркнул, что не покинет свой пост, пока не закончится конфликт. По его мнению, весь мир должен оказать давление на Россию.

Президент Украины также отреагировал на выдвижение кандидатом в вице-президенты США республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. Комментируя слова Вэнса о том, что «ему все равно, что произойдет с Украиной», Зеленский не исключил, что сенатор от Огайо действительно может не понимать, что происходит на Украине, добавив, что именно поэтому Киеву нужно сотрудничать с США.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С начала боевых действия под контроль российской армии перешли ЛНР, большая часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России, в регионах введено военное положение.

Киев не признает результаты референдумов и заявляет о намерении вернуть территории. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что жители новых регионов стали гражданами России навсегда. В Кремле обращали внимание, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции как территория России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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