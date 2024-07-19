Зеленский допустил, что Украина может не вернуть потерянные территории силой

Президент Украины также отреагировал на выдвижение кандидатом в вице-президенты США республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. Комментируя слова Вэнса о том, что «ему все равно, что произойдет с Украиной», Зеленский не исключил, что сенатор от Огайо действительно может не понимать, что происходит на Украине, добавив, что именно поэтому Киеву нужно сотрудничать с США.