МИД РФ: заявления Киева о готовности к переговорам являются «очковтирательством»
Заявления Украины о готовности решать конфликт политико-дипломатическими методами являются «очковтирательством», заявил глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.
«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством <...>. Пока указ остается в силе, <...> все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством», – сказал он (цитата по ТАСС).
Полищук добавил, что представители Украины, обращаясь только к «формуле мира» Киева, своими заявлениями о готовности к переговорам пытаются «завоевать симпатии» стран глобального Юга и настроить их против России.
4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло после референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
В июле этого года Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине в ноябре. Первый саммит прошел в Швейцарии в июне. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в контексте второго «мирного саммита» необходимо понять, что имеет в виду Зеленский.