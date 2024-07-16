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МИД РФ: заявления Киева о готовности к переговорам являются «очковтирательством»

Ведомости

Заявления Украины о готовности решать конфликт политико-дипломатическими методами являются «очковтирательством», заявил глава второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством <...>. Пока указ остается в силе, <...> все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством», – сказал он (цитата по ТАСС).

Полищук добавил, что представители Украины, обращаясь только к «формуле мира» Киева, своими заявлениями о готовности к переговорам пытаются «завоевать симпатии» стран глобального Юга и настроить их против России.

4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло после референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В июле этого года Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине в ноябре. Первый саммит прошел в Швейцарии в июне. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в контексте второго «мирного саммита» необходимо понять, что имеет в виду Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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