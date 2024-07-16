МИД РФ: заявления Киева о готовности к переговорам являются «очковтирательством»

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством <...>. Пока указ остается в силе, <...> все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством», – сказал он (цитата по ТАСС).