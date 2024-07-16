В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите мира
Необходимо понять, что имеет в виду президент Украины Владимир Зеленский, говоря о втором «мирном саммите». Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первый "саммит мира" вовсе не был саммитом мира, поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», – сказал он.
15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, его планируют провести в ноябре. По словам главы Украины, очередному саммиту должны предшествовать несколько встреч по ряду вопросов – в Катаре, Турции и Канаде. По итогам этих трех событий должен быть разработан план ко второму саммиту.
Первая конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла 15-16 июля в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам, а перед саммитом назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта.