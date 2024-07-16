В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите мира

Первая конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла 15-16 июля в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам, а перед саммитом назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта.