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В Кремле прокомментировали возможность участия России в саммите мира

Ведомости

Необходимо понять, что имеет в виду президент Украины Владимир Зеленский, говоря о втором «мирном саммите». Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первый "саммит мира" вовсе не был саммитом мира, поэтому, что он имеет в виду, наверное, надо сначала понять», – сказал он.

15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по установлению мира на Украине, его планируют провести в ноябре. По словам главы Украины, очередному саммиту должны предшествовать несколько встреч по ряду вопросов – в Катаре, Турции и Канаде. По итогам этих трех событий должен быть разработан план ко второму саммиту.

Первая конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла 15-16 июля в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам, а перед саммитом назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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