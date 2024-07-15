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Зеленский заявил о необходимости присутствия России на втором саммите мира

Ведомости

Представители России должны присутствовать на саммите по установлению мира на Украине, который планируется к проведению в ноябре. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, видеозапись выступления опубликовал его офис.   

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о деталях проведения мероприятия.

По его словам, очередному саммиту должны предшествовать несколько встреч – в Катаре по вопросам энергетики, в Турции по продовольственной безопасности и в Канаде по поводу обмена пленными и возвращения украинских детей. По итогам этих трех событий должен быть разработан план ко второму саммиту.

Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. Накануне проведения саммита, 14 июня, он заявил, что обсуждение урегулирования конфликта может быть начато при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что страна не планирует участвовать в новом саммите по Украине, передавали «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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