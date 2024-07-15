Зеленский заявил о необходимости присутствия России на втором саммите мира

Первая конференция по установлению мира на Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе Киева. Россию на мероприятие не пригласили, власти РФ также заявляли о бессмысленности его посещения. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам. Накануне проведения саммита, 14 июня, он заявил, что обсуждение урегулирования конфликта может быть начато при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг. 11 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что страна не планирует участвовать в новом саммите по Украине, передавали «РИА Новости».