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МИД исключил участие России в новом саммите по Украине

Ведомости

Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает «РИА Новости».

По его словам, Киев и Запад хотят «реабилитироваться» после саммита в Швейцарии, но продолжают придерживаться прежней риторики «в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского» и игнорируют другие мирные инициативы. Конкретное место проведения нового саммита не определено, добавил дипломат.

«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», – подчеркнул Галузин.

10 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием России до конца 2024 г. Местом проведения саммита, по информации источника «РИА Новости», может стать Саудовская Аравия.

4 июля на встрече «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Путин также отмечал, что Россия не готова прекращать огонь на Украине, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали Москву.

5 июля в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. По словам Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения». Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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