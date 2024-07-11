МИД исключил участие России в новом саммите по Украине

4 июля на встрече «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Путин также отмечал, что Россия не готова прекращать огонь на Украине, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали Москву.