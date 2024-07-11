МИД исключил участие России в новом саммите по Украине
Россия не планирует участвовать в новом саммите по Украине, подобном швейцарской конференции в июне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает «РИА Новости».
По его словам, Киев и Запад хотят «реабилитироваться» после саммита в Швейцарии, но продолжают придерживаться прежней риторики «в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского» и игнорируют другие мирные инициативы. Конкретное место проведения нового саммита не определено, добавил дипломат.
«Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», – подчеркнул Галузин.
10 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием России до конца 2024 г. Местом проведения саммита, по информации источника «РИА Новости», может стать Саудовская Аравия.
4 июля на встрече «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Путин также отмечал, что Россия не готова прекращать огонь на Украине, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали Москву.
5 июля в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан для встречи с президентом России. Лидеры стран обменялись мнениями по конфликту на Украине. По словам Путина, переговоры были полезными, хотя Орбан «излагал позицию с западной точки зрения». Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.