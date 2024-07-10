Сийярто: второй саммит по Украине может состояться в 2024 году

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине. В Вашингтоне на полях саммита НАТО Орбан провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.