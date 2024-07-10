Сийярто: второй саммит по Украине может состояться в 2024 году
Вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием российской стороны до конца 2024 г. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы [Венгрия и Турция] заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», – сказал глава венгерского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине. В Вашингтоне на полях саммита НАТО Орбан провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сийярто 7 июля заявил, что европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана в рамках «миссии мира» на ближайшей неделе. По его словам, правительство Венгрии продолжит миротворческую миссию по урегулированию конфликта на территории Украины.