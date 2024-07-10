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Сийярто: второй саммит по Украине может состояться в 2024 году

Ведомости

Вторая мирная конференция по Украине может быть организована с участием российской стороны до конца 2024 г. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы [Венгрия и Турция] заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция, где примут участие обе воюющие стороны, только у нее единственный шанс на способствование урегулированию», – сказал глава венгерского МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Местом проведения такой конференции, по информации агентства, может стать Саудовская Аравия.

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира. В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche он сказал, что на встрече с Путиным задал вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине. В Вашингтоне на полях саммита НАТО Орбан провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сийярто 7 июля заявил, что европейским политикам стоит «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями Орбана в рамках «миссии мира» на ближайшей неделе. По его словам, правительство Венгрии продолжит миротворческую миссию по урегулированию конфликта на территории Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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