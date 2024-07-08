В Кремле поприветствовали создание широкой платформы мира по Украине
С предложенной главой МИД Турции Хаканом Фиданом платформой мира с широкой вовлеченностью стран для урегулирования конфликта на Украине можно только согласиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин является убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки в украинском конфликте.
«Мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон», – подчеркнул представитель Кремля, добавив, что было бы здорово, если бы такая платформа была.
Фидан в ходе заседания Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) 6 июля заявил, что Турция считает необходимым создание мирной платформы с широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского конфликта. Министр призвал страны, на которые конфликт на Украине влияет в различных аспектах, работать вместе и дополнять друг друга.
5 июля Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и о других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.