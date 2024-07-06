Глава МИД Турции призвал к созданию мирной платформы по Украине
Турция считает необходимым создание мирной платформы с широкой вовлеченностью стран для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе заседания Совета глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ).
«Необходимо создать мирную платформу, которая предотвратит усугубление поляризации, обеспечит высокий уровень участия и представительства, а также будет отдавать приоритет дипломатии», – подчеркнул Фидан (цитата по ТАСС).
Министр призвал страны, на которые конфликт на Украине влияет в различных аспектах, работать вместе и дополнять друг друга.
5 июля президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.
Путин напомнил о своих предложениях по мирному урегулированию на Украине. По его словам, это должно быть не просто перемирие или пауза, которую мог бы использовать Киев, а полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех войск из четырех новых регионов и о других условиях, которые могут стать предметом для совместной работы.