Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине

Путин подчеркнул, что реализация мирной инициативы России могла бы прекратить боевые действия и начать переговоры. «Причем это должно быть не просто перемирие или приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать для того, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал глава государства.