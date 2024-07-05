Путин: Россия выступает за окончательное завершение конфликта на Украине
Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Путин подчеркнул, что реализация мирной инициативы России могла бы прекратить боевые действия и начать переговоры. «Причем это должно быть не просто перемирие или приостановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать для того, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», – сказал глава государства.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
Открывая встречу с венгерским премьер-министром, Путин заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения. По итогам встречи с главой РФ Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира.