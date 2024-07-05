Конфликт на Украине стал основным вопросом на переговорах Путина и Орбана
Конфликт на Украине был в числе основных вопросов во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Атмосфера [переговоров] очень хорошая. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, украинский. В числе основных был украинский вопрос», – сказал он.
Орбан прибыл в Москву 5 июля, он назвал свой визит «продолжением мирной миссии». 2 июля премьер-министр Венгрии посетил Украину, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
Открывая встречу с венгерским премьер-министром, Путин заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения. По итогам встречи с главой РФ Орбан заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира.
Во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин сообщил, что Россия не готова прекращать огонь на Украине до тех пор, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали РФ.