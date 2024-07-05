Конфликт на Украине стал основным вопросом на переговорах Путина и Орбана

Во время пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин сообщил, что Россия не готова прекращать огонь на Украине до тех пор, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали РФ.