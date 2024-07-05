Орбан заявил о необходимости мира между РФ и Украиной
Россия и Украина должны достигнуть мира. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Мир должен быть заключен», – написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
Путин, открывая встречу с Орбаном, заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения.
Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза.