Путин намерен обменяться с Орбаном с предложениями по урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения.
Путин выразил надежду, что у участников встречи будет возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений, а также самого крупного европейского кризиса – ситуации на Украине.
«Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа в Москве, там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. Я готов поговорить с вами о нюансах, рассчитываю, что вы познакомитесь меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров», – подчеркнул российский лидер.
Орбан в ответном слове напомнил, что они встречаются уже 11-й раз за 10 лет, но эта встреча особенная. Последний раз они вели переговоры в феврале 2022 г.
«Стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороны конфликта, скоро Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет поговорить со всеми», – сказал Орбан, подчеркнув, что хотел бы использовать эту возможность и узнать позицию Путина относительно ряда важных для Европы вопросов.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией (ЕК) свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза (ЕС).