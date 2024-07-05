Путин намерен обменяться с Орбаном с предложениями по урегулированию на Украине

«Стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороны конфликта, скоро Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет поговорить со всеми», – сказал Орбан, подчеркнув, что хотел бы использовать эту возможность и узнать позицию Путина относительно ряда важных для Европы вопросов.