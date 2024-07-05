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Путин намерен обменяться с Орбаном с предложениями по урегулированию на Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения.

Путин выразил надежду, что у участников встречи будет возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений, а также самого крупного европейского кризиса – ситуации на Украине.

«Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа в Москве, там изложена наша позиция в отношении возможного мирного урегулирования. Я готов поговорить с вами о нюансах, рассчитываю, что вы познакомитесь меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров», – подчеркнул российский лидер.

Орбан в ответном слове напомнил, что они встречаются уже 11-й раз за 10 лет, но эта встреча особенная. Последний раз они вели переговоры в феврале 2022 г.

«Стремительно кончается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороны конфликта, скоро Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет поговорить со всеми», – сказал Орбан, подчеркнув, что хотел бы использовать эту возможность и узнать позицию Путина относительно ряда важных для Европы вопросов.

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля премьер-министр Венгрии побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.

Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Орбан не координировал с Еврокомиссией (ЕК) свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза (ЕС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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