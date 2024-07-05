ЕК: визит Орбана в Россию подрывает единство Евросоюза

5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. Отмечалось, что венгерский политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. 2 июля премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.