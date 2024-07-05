ЕК: визит Орбана в Россию подрывает единство Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал с Еврокомиссией (ЕК) свою поездку в Россию, его визит в Москву подрывает единство Евросоюза (ЕС). Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
«Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву. Отмечалось, что венгерский политик встретится с президентом России Владимиром Путиным. 2 июля премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.
4 июля уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза (ЕС), хотя страна и является председательствующей в совете.