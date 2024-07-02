Орбан: визит в Киев направлен на решение задач Евросоюза

О визите Орбана в Киев писало издание Financial Times. Источники газеты сообщали, что помимо встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. 2 июля Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл с визитом в Киев. Издание Index со ссылкой на представителя премьер-министра сообщило, что главной темой для обсуждения является урегулирование конфликта. Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины.