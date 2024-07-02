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Орбан: визит в Киев направлен на решение задач Евросоюза

Ведомости

Усилия Венгрии направлены на решение задач, которые стоят перед Евросоюзом (ЕС), написал премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).

«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению стоящих перед Европейским союзом задач. Поэтому моя первая поездка привела в Киев», – сказано в сообщении.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Оно продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.

О визите Орбана в Киев писало издание Financial Times. Источники газеты сообщали, что помимо встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. 2 июля Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл с визитом в Киев. Издание Index со ссылкой на представителя премьер-министра сообщило, что главной темой для обсуждения является урегулирование конфликта. Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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