Орбан: визит в Киев направлен на решение задач Евросоюза
Усилия Венгрии направлены на решение задач, которые стоят перед Евросоюзом (ЕС), написал премьер-министр страны Виктор Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ).
«Цель венгерского председательства заключается в содействии решению стоящих перед Европейским союзом задач. Поэтому моя первая поездка привела в Киев», – сказано в сообщении.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Оно продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.
О визите Орбана в Киев писало издание Financial Times. Источники газеты сообщали, что помимо встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. 2 июля Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл с визитом в Киев. Издание Index со ссылкой на представителя премьер-министра сообщило, что главной темой для обсуждения является урегулирование конфликта. Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины.