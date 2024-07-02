Орбан впервые с начала спецоперации прибыл в Киев

О том что венгерский премьер посетит Киев 2 июля, писало издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Орбан может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. The Guardian писал, что Киев и Будапешт достигли соглашения по решению вопроса о правах венгров, живущих на западе Украины в Закарпатской области: это стало предварительным условием поездки Орбана на Украину. По данным издания, они могут объявить об этом в ходе встречи.