Орбан впервые с начала спецоперации прибыл в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл в Киев, пишет Index со ссылкой на пресс-секретаря премьера Берталана Хаваши. В украинской столице планируются переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Главной темой встречи станет обсуждение урегулирования конфликта, рассказал представитель Орбана.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Оно продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.
О том что венгерский премьер посетит Киев 2 июля, писало издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Орбан может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. The Guardian писал, что Киев и Будапешт достигли соглашения по решению вопроса о правах венгров, живущих на западе Украины в Закарпатской области: это стало предварительным условием поездки Орбана на Украину. По данным издания, они могут объявить об этом в ходе встречи.
Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины. 24 июня венгерский премьер призвал ЕС определить цель поддержки Киева. Орбан отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей.