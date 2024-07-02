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Орбан впервые с начала спецоперации прибыл в Киев

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл в Киев, пишет Index со ссылкой на пресс-секретаря премьера Берталана Хаваши. В украинской столице планируются переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Главной темой встречи станет обсуждение урегулирования конфликта, рассказал представитель Орбана.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. Оно продлится до 31 декабря этого года. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.

О том что венгерский премьер посетит Киев 2 июля, писало издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Орбан может встретиться и с другими высокопоставленными чиновниками. The Guardian писал, что Киев и Будапешт достигли соглашения по решению вопроса о правах венгров, живущих на западе Украины в Закарпатской области: это стало предварительным условием поездки Орбана на Украину. По данным издания, они могут объявить об этом в ходе встречи.

Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины. 24 июня венгерский премьер призвал ЕС определить цель поддержки Киева. Орбан отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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