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Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины

Ведомости

Европа должна решить, какова ее цель поддержки Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

По его словам, конфликт направлен на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что отвергает Россия и поддерживают западные страны. «Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил», – сказал он (цитата по n-tv).

Орбан отметил, на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. Он также выразил мнение, что если бы на посту канцлера Германии сейчас находилась Ангела Меркель (занимала эту должность в 2005-2021 гг.), то конфликта на Украине бы не было.

Орбан также заявил, что прекращение боевых действий на Украине является одним из ключевых пунктов председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля. Он призвал США проявить инициативу в этом вопросе и договориться о прекращении огня на Украине. Премьер Венгрии отметил, что одна из причин, по которой он поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, заключается в том, что американский политик хочет найти «путь к миру, приемлемый для обеих сторон и для Европы».

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва считает ограничения незаконными, а также призывает Запад отказаться от поставок оружия Украине. 

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу «самой реалистичной» для урегулирования ситуации на Украине.

Инициативу отвергли в Киеве и на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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