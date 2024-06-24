Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины
Европа должна решить, какова ее цель поддержки Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, конфликт направлен на обеспечение права Украины на членство в НАТО, что отвергает Россия и поддерживают западные страны. «Но хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО? На самом деле никто ничего не прояснил», – сказал он (цитата по n-tv).
Орбан отметил, на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. Он также выразил мнение, что если бы на посту канцлера Германии сейчас находилась Ангела Меркель (занимала эту должность в 2005-2021 гг.), то конфликта на Украине бы не было.
Орбан также заявил, что прекращение боевых действий на Украине является одним из ключевых пунктов председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется с 1 июля. Он призвал США проявить инициативу в этом вопросе и договориться о прекращении огня на Украине. Премьер Венгрии отметил, что одна из причин, по которой он поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, заключается в том, что американский политик хочет найти «путь к миру, приемлемый для обеих сторон и для Европы».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва считает ограничения незаконными, а также призывает Запад отказаться от поставок оружия Украине.
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу «самой реалистичной» для урегулирования ситуации на Украине.
Инициативу отвергли в Киеве и на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.