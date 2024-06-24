Орбан призвал ЕС определить цель поддержки Украины

Орбан отметил, на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей. Венгерский премьер подчеркнул, что Россия может и должна быть частью европейской архитектуры безопасности. Он также выразил мнение, что если бы на посту канцлера Германии сейчас находилась Ангела Меркель (занимала эту должность в 2005-2021 гг.), то конфликта на Украине бы не было.