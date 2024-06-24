Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

Для России европейский рынок важен с точки зрения поставок СПГ. На него в 2023 г., по оценкам Белогорьева, пришлось 46% от общего объема поставок за рубеж. Для «Ямал СПГ» и заводов в Ленинградской области эта доля еще выше – достигает 67%, отмечает эксперт. В январе – мае 2024 г. на Евросоюз с учетом перевалки пришлось 53,5% всех отгрузок сжиженного газа из России, в том числе 82,5% всех поставок «Ямал СПГ», добавляет он. По оценке ИЭФ, перевалка российского СПГ в европейских портах в 2023 г. составила около 1,7 млн т.