Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против РоссииЕС ограничил транзит российского СПГ через европейские порты
Евросоюз (ЕС) принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
«Пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.
Евросоюз ввел ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Согласно сообщению Совета ЕС, меры направлены на снижение доходов России от продажи и транспортировки. Ограничения охватывают как перевалку с одного судна на другое, так и перегрузку с судна на берег. Отмечается, что эти ограничения касаются только реэкспорта в третьи страны через ЕС – на импорт они не распространяются.
ЕС также запретил инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ. Среди них – «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Ограничения накладываются и на импорт российского газа через терминалы ЕС, которые не подключены к системе природного газа.
Новый пакет санкций наделил ответственностью компании ЕС за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения против России. Он также обязал компании, которые занимаются продажей вооружения, внедрить механизмы комплексной проверки, которые позволят идентифицировать и оценить риски реэкспорта товаров в Россию. Операторы ЕС, которые передают промышленные ноу-хау для производства вооружения коммерческим партнерам из третьих стран, теперь должны включать в контракты положения, которые гарантируют, что ноу-хау не будут использоваться для товаров, предназначенных для России.
Согласно пресс-релизу Совета ЕС, ограничения коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которую разработал Центробанк России. Новый пакет санкций запретил европейским организациям подключаться к СПФС или эквивалентным специализированным службам обмена финансовыми сообщениями. Операторам ЕС также запретили совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами России. Кроме того, совет ввел запрет на транзакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, которые созданы за пределами ЕС, в случае, если эти организации содействуют сделкам по поддержке обороно-промышленного комплекса России.
Совет также запретил политическим партиям и фондам, включая аналитические центры и медиа, принимать финансирование от России и ее доверенных лиц. «Согласованные сегодня меры не будут препятствовать поставщикам медиауслуг и их сотрудникам осуществлять другую деятельность в ЕС, такую как исследования и интервью», – говорится в тексте пресс-релиза Совета ЕС.
Евросоюз впервые принял меры, направленные против конкретных судов, которые участвуют в спецоперации России. Им запрещен доступ в порты, также налагается запрет на предоставление услуг. Совет добавил 61 новую организацию в список ограничений, на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из них расположены в таких странах, как Китай, Казахстан, Киргизия, Турция и ОАЭ.
Совет ЕС запретил своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России. Он также запретил импорт гелия из России и экспорт марганцевых руд в РФ. Пакет наложил ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности от граждан России и компаний. Он также запретил приобретать, ввозить, передавать и вывозить культурные ценности Украины и другие предметы археологического, исторического, культурного, редкого научного или религиозного значения.
В начале мая издание EUobserver сообщало, что в новый пакет не войдет обсуждавшийся европейскими чиновниками запрет на импорт в ЕС из России СПГ, ядерного топлива и алюминия. При этом новые рестрикции, по словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, помимо российской энергетики также затронут оборонный и финансовый секторы. Он написал об этом на своей странице в сети Х.
Евросоюз в 2022–2023 гг. ввел эмбарго на морской импорт нефти и нефтепродуктов из России и поставки российского угля. Кроме этого, ЕС присоединился к введенному странами G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) так называемому потолку цен на российскую нефть и нефтепродукты. Речь идет о запрете на их импорт, транспортировку и страхование перевозок по цене выше предельной. Она установлена на отметке $60/барр. для нефти, $45/барр. для более дешевых нефтепродуктов (например, мазута) и $100/барр. для более дорогих (дизельного топлива).
Каких-либо санкций против поставок из России газа как трубопроводного, так и сжиженного, Евросоюз не вводил. На уровне ЕС декларировалось лишь намерение отказаться от него к 2027 г. При этом 21 мая этого года Совет ЕС утвердил изменения в правила европейского газового рынка, которые позволяют с 2026 г. ограничивать поставки газа из России отдельным странам самостоятельно.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что санкционные меры не окажут существенного негативного воздействия на российский нефтегазовый экспорт. Наиболее значимая из указанных санкционных мер – запрет на перевалку СПГ в европейских портах, отмечают эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков и замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Для России европейский рынок важен с точки зрения поставок СПГ. На него в 2023 г., по оценкам Белогорьева, пришлось 46% от общего объема поставок за рубеж. Для «Ямал СПГ» и заводов в Ленинградской области эта доля еще выше – достигает 67%, отмечает эксперт. В январе – мае 2024 г. на Евросоюз с учетом перевалки пришлось 53,5% всех отгрузок сжиженного газа из России, в том числе 82,5% всех поставок «Ямал СПГ», добавляет он. По оценке ИЭФ, перевалка российского СПГ в европейских портах в 2023 г. составила около 1,7 млн т.
«Ямал СПГ» заинтересован в перевалке СПГ в Европе, так как стремится ускорить возвращение танкеров ледового класса для загрузки новых партий, поясняет Юшков. Но перевалку СПГ можно производить и борт-в-борт, в том числе в акватории Мурманской области, указывает эксперт. Белогорьев также считает, что все эти объемы СПГ удастся продать и на общие отгрузки «Ямал СПГ» запрет «почти не повлияет, хотя и появятся дополнительные издержки».
Главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов считает, что запрет на импорт СПГ введен ЕС под давлением США. Более чувствительной мерой мог бы стать полный запрет на импорт СПГ из России, говорит Юшков. Но это, по его мнению, «неминуемо» привело бы к росту цен на газ в Европе.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что санкции против российских СПГ-проектов «ставят ряд серьезных вопросов касательно их юридических и экономических последствий». Аннулирование долгосрочных контрактов на импорт СПГ Швецией и Финляндией без общего запрета поставок в ЕС может стать поводом для исков со стороны российских компаний, говорит Жарский. В случае возникновения споров они могут быть рассмотрены в международных арбитражных судах, таких как Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), поясняет он.