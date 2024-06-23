«Новатэк» отправил первую в 2024 году партию СПГ по Севморпути
Перевозку СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ». Согласно системе отслеживания, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.
«На момент публикации материала газовоз приближался к проливу Вилькицкого», – отмечает издание.
Начало летней навигации по Севморпути может открыть путь для поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного на Гыданском полуострове. Отправка СПГ планировалась в I квартале 2024 г., но отменилась на фоне введения против проекта санкций США.
В ноябре 2023 г. минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». В декабре агентство Reuters сообщило, что «Новатэк» отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. В частности, были проинформированы китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.
«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%).