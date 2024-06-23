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«Новатэк» отправил первую в 2024 году партию СПГ по Севморпути

Ведомости

Компания «Новатэк» отправила по Северному морскому пути первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

Перевозку СПГ осуществляет танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll, входящий в состав флота проекта «Ямал СПГ». Согласно системе отслеживания, танкер вышел из порта Сабетта 21 июня.

«На момент публикации материала газовоз приближался к проливу Вилькицкого», – отмечает издание.

Начало летней навигации по Севморпути может открыть путь для поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного на Гыданском полуострове. Отправка СПГ планировалась в I квартале 2024 г., но отменилась на фоне введения против проекта санкций США.

В ноябре 2023 г. минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». В декабре агентство Reuters сообщило, что «Новатэк» отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. В частности, были проинформированы китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.

«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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