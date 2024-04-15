WSJ: США пытаются сорвать российский проект «Арктик СПГ – 2»
США используют шквал санкций, чтобы сорвать проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2»: они мешают России получить специализированные танкеры, необходимые для транспортировки газа, и затрудняют строительство альтернативных судов внутри страны. Об этом пишет Тhe Wall Street Journal.
«Наша роль заключается в том, чтобы обеспечить полную остановку ”Арктик СПГ – 2"», – заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт на конференции в Швейцарии.
Издание отмечает, что «арктическая борьба» происходит в непростое время для энергетической политики США, которые в прошлом году стали крупнейшим экспортером СПГ. Администрация Байдена приостановила одобрение новых экспортных поставок СПГ из-за экологических проблем. Этот шаг возмутил бизнес-группы и клиентов в союзных странах с низким энергопотреблением (Япония, Германия), и некоторые считают, что он помешает усилиям США по ограничению прибыли России от продажи природного газа.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон настаивает на отмене паузы, возможно, увязывая ее с голосованием по вопросу о помощи Украине в палате. В округе Джонсона в Луизиане планируется создать экспортный терминал СПГ.
В общей сложности с сентября США инициировали четыре волны санкций против российской индустрии СПГ. Под санкции попали компании – операторы проекта «Арктик СПГ – 2», суда-хранилища, судоходные компании, которые, предположительно, намерены приобрести специализированные суда для проекта.
«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%). «Новатэк» планировал начать отгрузки газа на рынок с первой линии завода «Арктик СПГ – 2» в декабре 2023 г. или в начале 2024 г. Запуск второй очереди ожидался в течение 2024 г., третьей – в 2026 г.