МИД Бельгии: страны ЕС достигли соглашения по использованию активов России

5 июня Financial Times сообщала, что США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от заблокированных российских активов, если Евросоюз (ЕС) продлит санкции против России на неопределенный срок. Если санкции ЕС в отношении российских активов будут продлены, Вашингтон не останется в долгу по выплатам. Но это потребует единогласного одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сохраняет свое право вето при решении вопросов, связанных с финансами.