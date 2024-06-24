МИД Бельгии: страны ЕС достигли соглашения по использованию активов России
Страны Евросоюза (ЕС) достигли соглашения по использованию прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб по прибытии на заседание Совета ЕС.
«Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями, чтобы освободить прибыль от активов», – уточнила министр.
21 июня министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем уточнил, что страна не поддерживает изъятие заблокированных активов России, так как смена их владельца может привести к непредсказуемым последствиям в финансовой и юридической плоскостях. Он также потребовал «распределить риски» насчет кредита для Украины.
5 июня Financial Times сообщала, что США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от заблокированных российских активов, если Евросоюз (ЕС) продлит санкции против России на неопределенный срок. Если санкции ЕС в отношении российских активов будут продлены, Вашингтон не останется в долгу по выплатам. Но это потребует единогласного одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сохраняет свое право вето при решении вопросов, связанных с финансами.
26 мая Politico писало об опасениях ЕС, что план США по использованию доходов от заблокированных российских активов для предоставления Киеву кредита в $50 млрд станет причиной дополнительных расходов европейских налогоплательщиков.
В июне президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки западных стран изъять активы России будут воровством, они не останутся безнаказанными. Он добавил, что страны Запада тем самым сделают еще один шаг к разрушению системы, которую создавали сами. Она многие десятилетия обеспечивала их процветание и позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают.