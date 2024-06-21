Бельгия призвала не трогать замороженные российские активы
Бельгия не поддерживает изъятие заблокированных российских активов, так как смена их владельца может привести к непредсказуемым последствиям в финансовой и юридической плоскостях, заявил министр финансов страны Винсент ван Петегем.
Он также потребовал «распределить риски» насчет кредита для Украины.
«Для нашей страны принципиально важны две вещи – не трогать сами активы <…>. Второе – это распределение рисков – это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», – сказал Петегем (цитата по «РИА Новости»).
5 июня Financial Times сообщала, что США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от заблокированных российских активов, если Евросоюз (ЕС) продлит санкции против России на неопределенный срок. Если санкции ЕС в отношении российских активов будут продлены, Вашингтон не останется в долгу по выплатам. Но это потребует единогласного одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сохраняет свое право вето при решении вопросов, связанных с финансами.
26 мая Politico писало об опасениях ЕС, что план США по использованию доходов от заблокированных российских активов для предоставления Киеву кредита в $50 млрд станет причиной дополнительных расходов европейских налогоплательщиков.