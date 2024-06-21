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Бельгия призвала не трогать замороженные российские активы

Ведомости

Бельгия не поддерживает изъятие заблокированных российских активов, так как смена их владельца может привести к непредсказуемым последствиям в финансовой и юридической плоскостях, заявил министр финансов страны Винсент ван Петегем.

Он также потребовал «распределить риски» насчет кредита для Украины.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи – не трогать сами активы <…>. Второе – это распределение рисков – это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», – сказал Петегем (цитата по «РИА Новости»).

5 июня Financial Times сообщала, что США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от заблокированных российских активов, если Евросоюз (ЕС) продлит санкции против России на неопределенный срок. Если санкции ЕС в отношении российских активов будут продлены, Вашингтон не останется в долгу по выплатам. Но это потребует единогласного одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сохраняет свое право вето при решении вопросов, связанных с финансами.

26 мая Politico писало об опасениях ЕС, что план США по использованию доходов от заблокированных российских активов для предоставления Киеву кредита в $50 млрд станет причиной дополнительных расходов европейских налогоплательщиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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