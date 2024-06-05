FT: США предоставят Украине кредит на $50 млрд при продлении санкций ЕС

Представители стран ЕС потребовали от США гарантий, что они не будут нести расходы по предложенному проекту, если Украина не сможет обслуживать свой долг после завершения боевых действий. Представители Германии, Франции и Италии отметили, что США должны выплатить свою долю, если процентные платежи изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг.