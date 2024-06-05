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FT: США предоставят Украине кредит на $50 млрд при продлении санкций ЕС

Ведомости

США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от заблокированных российских активов, если Евросоюз (ЕС) продлит санкции против России на неопределенный срок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документ ЕС, подготовленный к встрече министров финансов стран объединения.

США необходимо, чтобы Евросоюз продлил санкции в отношении российских активов, в таком случае Вашингтон не остался бы в долгу по выплатам. Но это потребует единогласного одобрения лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сохраняет свое право вето при решении вопросов, связанных с финансами.

Сейчас неизвестны сроки погашения кредита, процентная ставка и будет ли он предоставлен напрямую или через посредника.

Другой вариант предполагает, что ЕС с другими странами G7 предоставит Украине двусторонние кредиты, подкрепленные прибылью от заблокированных активов РФ. Это потребует использования общего бюджета Евросоюза и должно быть единогласно согласовано членами объединения. Некоторые страны Евросоюза опасаются финансовых последствий таких гарантий.

26 мая Politico сообщило об опасениях ЕС, что план США по использованию доходов от заблокированных российских активов для предоставления Украине кредита в $50 млрд станет причиной дополнительных расходов европейских налогоплательщиков.

Представители стран ЕС потребовали от США гарантий, что они не будут нести расходы по предложенному проекту, если Украина не сможет обслуживать свой долг после завершения боевых действий. Представители Германии, Франции и Италии отметили, что США должны выплатить свою долю, если процентные платежи изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг.

25 мая Reuters и Bloomberg сообщили, что министры финансов стран G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. В тексте указано, что в соответствии с правовыми системами страны G7 оставят активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она причинила Украине.

22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций, сказано в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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