Страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов РФ

Страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов РФУчастники объединения намерены продолжить обсуждать способы использования прибыли от активов
Министры финансов стран G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg, которые ознакомились с текстом проекта совместного коммюнике.
В тексте указано, что в соответствии с правовыми системами страны G7 оставят активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она причинила Украине.
«Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли, получаемой от замороженных российских суверенных активов, на благо Украины», – говорится в черновике.
СМИ обращают внимание на то, что содержание коммюнике еще может измениться до того момента, как документ одобрят официально. В то же время Reuters отмечает, что существенных изменений не предвидится.
22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций, сказано в документе.
24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля. Высокопоставленный европейский источник сообщил, что доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. ЕС намерен использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева, добавил он.