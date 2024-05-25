Страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов РФ

24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля. Высокопоставленный европейский источник сообщил, что доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. ЕС намерен использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева, добавил он.