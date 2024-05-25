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Страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов РФ

Участники объединения намерены продолжить обсуждать способы использования прибыли от активов
Ведомости

Министры финансов стран G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg, которые ознакомились с текстом проекта совместного коммюнике.

В тексте указано, что в соответствии с правовыми системами страны G7 оставят активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она причинила Украине.

«Мы добиваемся прогресса в наших дискуссиях о потенциальных путях привлечения прибыли, получаемой от замороженных российских суверенных активов, на благо Украины», – говорится в черновике.

СМИ обращают внимание на то, что содержание коммюнике еще может измениться до того момента, как документ одобрят официально. В то же время Reuters отмечает, что существенных изменений не предвидится.

22 мая Совет Евросоюза опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Украине. ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций, сказано в документе.

24 мая стало известно, что Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов России уже в конце июля. Высокопоставленный европейский источник сообщил, что доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. ЕС намерен использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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