ЕС рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов РФ в июле

21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны Евросоюза утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов ЦБ РФ на восстановление и военные нужды Украины. 22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.