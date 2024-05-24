ЕС рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов РФ в июле
Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных российских активов в конце июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.
По его словам, доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. Он добавил, что ЕС предполагает использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева.
После начала спецоперации на Украине активы России были заблокированы за рубежом, в том числе резервы Центробанка и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны Евросоюза утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов ЦБ РФ на восстановление и военные нужды Украины. 22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.
Решение Евросоюза прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что использование активов для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ. Он также отметил, что на данный момент продолжается процесс оценки последствий и подготовки ответа, который будет соответствовать интересам России.