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ЕС рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных активов РФ в июле

Ведомости

Евросоюз рассчитывает получить первый транш доходов от замороженных российских активов в конце июля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, доходы от активов России пойдут на предоплату закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине. Он добавил, что ЕС предполагает использовать доходы «быстро и эффективно» в интересах Киева.

После начала спецоперации на Украине активы России были заблокированы за рубежом, в том числе резервы Центробанка и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны Евросоюза утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов ЦБ РФ на восстановление и военные нужды Украины. 22 мая Совет ЕС официально опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.

Решение Евросоюза прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что использование активов для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ. Он также отметил, что на данный момент продолжается процесс оценки последствий и подготовки ответа, который будет соответствовать интересам России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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