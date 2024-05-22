В Кремле отреагировали на решение ЕС об изъятии доходов от российских активов
Решение Евросоюза об изъятии доходов от замороженных активов России и использование их для военной помощи Киеву является экспроприацией, за которой последует соответствующий ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все эти доходы все-таки являются доходами с наших авуаров и передавать их на другие цели также идет в нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы. <…> Мы будем сейчас внимательно отслеживать, как это все будет реализовываться», – сказал Песков.
Он также добавил, что сейчас продолжается процесс оценки последствий и подготовки ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать интересам России.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. Основная часть находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
21 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что страны ЕС утвердили план по использованию прибыли от замороженных активов Центробанка России на восстановление и военные нужды Украины. Этот шаг позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. (в этом году речь идет о чистой прибыли, полученной после 15 февраля). На данный момент с начала 2024 г. депозитарий Euroclear, где хранятся активы, заработал 1,6 млрд евро.
22 мая Совет ЕС опубликовал в официальном журнале объединения постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. В документе, в частности, упоминается, что ЕС не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций в отношении РФ.