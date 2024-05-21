ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ

ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФОколо 90% от 3 млрд евро страны направят армии Украины в этом году
Государства – члены Европейского союза одобрили план использования прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. В этом году около 90% от 3 млрд евро этих средств направят украинской армии. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети X.
«Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. До 3 млрд евро только в этом году, 90% достается украинской армии», – говорится в посте министра.
Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии. Как сообщает Bloomberg, по утвержденному плану Украина будет получать чистую прибыль, полученную с 15 февраля. Согласно финансовым результатам Euroclear за первый квартал, около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли доход в размере 557 млн евро с этой даты. Прибыль, полученная до 15 февраля, будет удержана Euroclear для покрытия любых рисков, например, связанных с судебными исками в России.
Ожидается, что замороженные активы РФ будут приносить около 5 млрд евро в год, пишет агентство. При этом Украина будет получать помощь дважды в год.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
В США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. В начале мая постпреды ЕС предварительно согласовали применение доходов от российских активов для помощи Украине.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.
В мае новый гендиректор бельгийской группы Euroclear Валери Урбен выступила против конфискации замороженных активов России, поскольку это негативно отразится на финансовом рынке. По ее мнению, это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы.
15 апреля издание Politico со ссылкой на британских юристов по санкциям и экспертов в области политики также писало, что изъятие и передача Украине российских активов существенно снизят возможность и результативность проведения переговоров с Россией об урегулировании конфликта.
В конце апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток изъять часть из почти $300 млрд заблокированных активов российского Центробанка. Как пишет издание, Берлин опасается, что это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны.
21 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, которые в основном находятся в Европе, для предоставления Киеву кредита в размере $50 млрд. Издание отметило, что «самые верные сторонники» Украины стремятся обеспечить его финансовую жизнеспособность. Официальные лица заявили, что Вашингтон готов взять на себя весь кредит самостоятельно при условии, что ЕС даст достаточные гарантии того, что активы останутся замороженными и кредит будет погашен.