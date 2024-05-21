ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов РФ

21 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что немецкие официальные лица готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, которые в основном находятся в Европе, для предоставления Киеву кредита в размере $50 млрд. Издание отметило, что «самые верные сторонники» Украины стремятся обеспечить его финансовую жизнеспособность. Официальные лица заявили, что Вашингтон готов взять на себя весь кредит самостоятельно при условии, что ЕС даст достаточные гарантии того, что активы останутся замороженными и кредит будет погашен.