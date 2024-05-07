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Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации замороженных активов РФ

Ведомости

Новый гендиректор крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear – Валери Урбен выступила против конфискации замороженных активов России, поскольку это негативно отразится на финансовом рынке. Об этом она заявила в интервью изданию Echo.

«Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», – сказала Урбен.

О назначении Урбен 7 мая сообщила пресс-служба Euroclear. Соответствующее решение приняли акционеры группы подавляющим большинством голосов. Урбен работает в Euroclear с 1992 г. и является исполнительным директором и членом комитета по управлению Euroclear Group. Отмечается, что она сыграла ключевую роль в формировании и реализации бизнес-стратегии группы.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии. Как следует из опубликованного в мае отчета компании, операционные доходы Euroclear от инвестирования замороженных активов достигли 1,57 млрд евро за I квартал 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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