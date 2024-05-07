Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации замороженных активов РФ

«Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», – сказала Урбен.