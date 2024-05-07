Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации замороженных активов РФ
Новый гендиректор крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear – Валери Урбен выступила против конфискации замороженных активов России, поскольку это негативно отразится на финансовом рынке. Об этом она заявила в интервью изданию Echo.
«Такое решение окажет крайне негативное влияние не только на Euroclear, но и на финансовые рынки в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», – сказала Урбен.
О назначении Урбен 7 мая сообщила пресс-служба Euroclear. Соответствующее решение приняли акционеры группы подавляющим большинством голосов. Урбен работает в Euroclear с 1992 г. и является исполнительным директором и членом комитета по управлению Euroclear Group. Отмечается, что она сыграла ключевую роль в формировании и реализации бизнес-стратегии группы.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии. Как следует из опубликованного в мае отчета компании, операционные доходы Euroclear от инвестирования замороженных активов достигли 1,57 млрд евро за I квартал 2024 г.