Доходы Euroclear от замороженных активов РФ в I квартале достигли 1,57 млрд евро

На начало апреля в министерство финансов Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов, из них 36 000 поступило в ведомство в 2022 г. Срок исковой давности по заявкам на разблокировку активов составляет три года. Он начинает свой отсчет после того, как европейские депозитарии Euroclear и Clearstream фактически остановили работу с Национальным расчетным депозитарием – то есть, с конца февраля 2022 г.