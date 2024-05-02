Доходы Euroclear от замороженных активов РФ в I квартале достигли 1,57 млрд евро
Операционные доходы международного депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов достигли 1,57 млрд евро за I квартал 2024 г. Это следует из отчета компании.
1,6 млрд евро из 1,9 млрд евро процентных доходов компании приходится на активы России, которые попали под санкции. При этом ограничения и контрмеры РФ привели к затратам в размере 17 млн евро и потере доходов от бизнеса на сумму 6 млн евро. Чистая прибыль Euroclear, которая относится к замороженным активам Центробанка России, с 15 февраля составила 557 млн евро.
С 15 февраля 2024 г. Совет ЕС принял регламент, обязывающий центральные депозитарии, которые владеют резервами и активами ЦБ РФ, применять специальные правила в отношении денежных средств, которые накапливаются из-за ограничений. Центральные депозитарии, включая Euroclear, должны управлять ими отдельно от другой своей деятельности, а также отдельно хранить полученную чистую прибыль и не распоряжаться ей.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов ЦБ находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.
На начало апреля в министерство финансов Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов, из них 36 000 поступило в ведомство в 2022 г. Срок исковой давности по заявкам на разблокировку активов составляет три года. Он начинает свой отсчет после того, как европейские депозитарии Euroclear и Clearstream фактически остановили работу с Национальным расчетным депозитарием – то есть, с конца февраля 2022 г.
В конце апреля минфин Бельгии прокомментировал указ президента России Владимира Путина об обмене заблокированными активами. В ведомстве указали, что принятый Путиным указ об обмене заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных стран не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям. Минфин также подчеркнул, что только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. В ответ Кремль заявил, что не приветствует отказ минфина Бельгии признавать обмен заблокированными активами с Россией.