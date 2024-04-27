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В Кремле негативно относятся к отказу Бельгии признавать обмен активами с РФ

Ведомости

Кремль не приветствует отказ минфина Бельгии признавать обмен заблокированными активами с Россией. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, как минимум, это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», – сказал Песков.

26 апреля в минфине Бельгии на запрос РБК сообщили, что принятый президентом РФ Владимиром Путиным указ об обмене заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных стран не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям.

В минфине отметили, что только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Таким образом представитель ведомства ответила на вопрос, будет ли указ президента способствовать или препятствовать обмену заблокированными активами.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.

В ноябре 2023 г. Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. Организатором торгов назначен брокер «Инвестиционная палата».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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