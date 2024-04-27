В Кремле негативно относятся к отказу Бельгии признавать обмен активами с РФ
Кремль не приветствует отказ минфина Бельгии признавать обмен заблокированными активами с Россией. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, как минимум, это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу», – сказал Песков.
В минфине отметили, что только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Таким образом представитель ведомства ответила на вопрос, будет ли указ президента способствовать или препятствовать обмену заблокированными активами.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Основная часть заблокированных активов находится в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является минфин Бельгии.
В ноябре 2023 г. Путин подписал указ, который призван запустить механизм обмена заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных государств. Согласно документу, резидент может продать портфель иностранных ценных бумаг в размере до 100 000 руб. Организатором торгов назначен брокер «Инвестиционная палата».