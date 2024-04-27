В Кремле негативно относятся к отказу Бельгии признавать обмен активами с РФ

26 апреля в минфине Бельгии на запрос РБК сообщили, что принятый президентом РФ Владимиром Путиным указ об обмене заблокированными активами россиян с иностранными инвесторами из недружественных стран не имеет юридической силы в Евросоюзе и не обязывает его к каким-либо действиям.