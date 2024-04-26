Минфин допустил обмен замороженными активами по формуле «актив на актив»
«Мы всегда рассматривали это как вариант. <...> Мы в целом настроены в этом плане конструктивно, значительно более конструктивно, чем западные коллеги», – сказал Чебесков.
На данный момент действует схема обмена замороженных ценных бумаг на деньги нерезидентов счета типа «С». Чебесков отметил, что обмен активами сложнее этой схемы с точки зрения техники, необходимо наблюдать за результатами первого этапа, после чего принимать решение о последующих шагах.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Документ подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, а также конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.
25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.