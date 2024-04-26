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Минфин допустил обмен замороженными активами по формуле «актив на актив»

Ведомости

Минфин России допускает в будущем обмен замороженных активов в формате «актив на актив». Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в интервью телеканалу РБК.

«Мы всегда рассматривали это как вариант. <...> Мы в целом настроены в этом плане конструктивно, значительно более конструктивно, чем западные коллеги», – сказал Чебесков.

На данный момент действует схема обмена замороженных ценных бумаг на деньги нерезидентов счета типа «С». Чебесков отметил, что обмен активами сложнее этой схемы с точки зрения техники, необходимо наблюдать за результатами первого этапа, после чего принимать решение о последующих шагах.

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Документ подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, а также конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.

25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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