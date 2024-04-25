МИД РФ заявил о понижении статуса дипотношений с США при конфискации активов

25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. «Мы будем это делать таким образом, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы», – сказал представитель Кремля.