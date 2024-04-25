МИД РФ заявил о понижении статуса дипотношений с США при конфискации активов
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что рассматривается понижение статуса дипотношений с США в случае практических мир по конфискации российских активов. Его слова приводит «РИА Новости».
По словам Рябкова, ответом России на конфискацию ее активов в странах G7 могут стать контрмеры экономического и дипломатического характера.
25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. «Мы будем это делать таким образом, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы», – сказал представитель Кремля.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.
17 апреля агентство Reuters писало, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства, знакомые с вопросом, также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
При этом в ЕС считают, что передача российских замороженных активов Украине имеет юридические риски, об этом заявляла председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она также указывала на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. По ее словам, позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.