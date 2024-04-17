Reuters: Киев не получит все активы РФ сразу в случае их конфискации

Глава минфина США Джанет Йеллен 16 апреля сообщила, что обсуждаются разные варианты действий с активами: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из вариантов не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.