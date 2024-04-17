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Reuters: Киев не получит все активы РФ сразу в случае их конфискации

Ведомости

В случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минфина США.

Глава минфина США Джанет Йеллен 16 апреля сообщила, что обсуждаются разные варианты действий с активами: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из вариантов не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.

Другие источники агентства, знакомые с вопросом, назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. 12 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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