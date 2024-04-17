Reuters: Киев не получит все активы РФ сразу в случае их конфискации
В случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минфина США.
Глава минфина США Джанет Йеллен 16 апреля сообщила, что обсуждаются разные варианты действий с активами: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из вариантов не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.
Другие источники агентства, знакомые с вопросом, назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. 12 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.