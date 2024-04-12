США предложили помочь Украине в формате заема под залог прибыли от активов РФ

Предложение США позволит достичь компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов - на военные или гражданские нужды, рассказал источник издания среди европейских дипломатов. Если сумма выручки достигнет 1 млрд евро, Украина сможет получить по более чем 300 млн евро на оборону, реконструкцию и обеспечение кредитов. Такая мера может принести Украине от 30 до 40 млрд евро в следующие 10 лет и 50–60 млрд евро в течение 15–20 лет. Собеседник газеты отметил, что все будет зависеть от процентных ставок, поэтому в оценках надо быть осторожными.