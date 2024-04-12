США предложили помочь Украине в формате заема под залог прибыли от активов РФ
Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате заема под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины», – заявил заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.
По его словам, инициатива США предполагает вывод сегодняшней стоимости будущей прибыли от российских активов через облигации или кредит.
Предложение США позволит достичь компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов - на военные или гражданские нужды, рассказал источник издания среди европейских дипломатов. Если сумма выручки достигнет 1 млрд евро, Украина сможет получить по более чем 300 млн евро на оборону, реконструкцию и обеспечение кредитов. Такая мера может принести Украине от 30 до 40 млрд евро в следующие 10 лет и 50–60 млрд евро в течение 15–20 лет. Собеседник газеты отметил, что все будет зависеть от процентных ставок, поэтому в оценках надо быть осторожными.
Рассмотрение схемы планируется министрами финансов стран G7 на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне, пишет издание. К началу саммита США оценят потенциальный уровень помощи, которую смогут предоставить через заем или облигации.
28 марта Politico сообщило, что чиновниками Евросоюза решено удержать 5 млрд евро доходов, которые были получены от инвестирования замороженных российских активов за два года, и их не отдадут Украине. Деньги, полученные по такой схеме до 15 февраля 2024 г., останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.
Отмечается, что решением ЕС, о котором пишет издание, недовольны в Киеве. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что 5 млрд евро слишком большой «буфер» для Euroclear при любом возможном риске.
Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника 14 марта сообщило о сомнениях Венгрии, Мальты и Люксембурга по поводу идеи использовать доходы от замороженных активов РФ для закупки боеприпасов Киеву. По их мнению, инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен осложнила переговоры по поводу использования доходов, поскольку ранее было достигнуто согласие, что средства должны быть направлены на восстановление Украины.
28 февраля глава ЕК предложила использовать прибыль от замороженных российских активов для поставок военной техники Украине. По ее мнению, эти средства должны быть направлены на укрепление обороны Украины и, соответственно, Европы. 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность направлять на помощь Украине прибыль от замороженных активов ЦБ РФ.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. Кремль назвал заморозку средств воровством и нарушением международного права. Российские власти также обещали ответить на возможную конфискацию средств.