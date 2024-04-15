Politico: Британия не сможет изъять активы России из-за отсутствия оснований

В конце марта Politico со ссылкой на неопубликованный документ сообщило, что чиновниками Евросоюза решено удержать 5 млрд евро доходов, которые были получены от инвестирования замороженных российских активов за два года, и их не отдадут Украине. Деньги, полученные по такой схеме до 15 февраля 2024 г., останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.