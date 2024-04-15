Politico: Британия не сможет изъять активы России из-за отсутствия оснований
Спустя два года после начала боевых действий на территории Украины британские политики так и не реализовали свои идеи по конфискации российских активов в пользу Украины и основания для этого изъятия вряд ли появятся, пишет издание Politico со ссылкой на юристов по санкциям и экспертов в области политики.
«В политике реальность редко совпадает с риторикой. А реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не конфискует российские деньги», – говорится в публикации.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что, независимо от политического миротворчества, нет и никогда не будет никаких юридических оснований для изъятия замороженных российских денег, имущества или других активов. Подчеркивается также, что на заморозку власти Британии решились, поскольку это временная мера, однако более решительного шага от них ожидать не стоит.
«Британское правительство вряд ли будет чувствовать себя комфортно, устанавливая смелый новый правовой порядок», – сказала юрист по санкциям в Peters and Peters Анна Брэдшоу.
Консерватор и председатель комитета казначейства палаты общин Харриет Болдуин в марте заявила изданию, что Великобритания не может «пойти и произвольно конфисковать активы людей», поскольку «это сделало бы нас клептократическим режимом».
Юрист по санкциям в Macfarlanes Фрэнсис Бонд указывает, что и Европейский союз пока не готов к такому шагу.
«Любая страна, подписавшая Европейскую конвенцию по правам человека, столкнулась бы со значительными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности, если только человек не совершил преступление, а не просто потому, что из-за очень низкой доказательной базы он был признан связанным с российским государством», – сказал Бонд.
Кроме того, полагают эксперты, изъятие и передача Украине российских активов существенно снизят возможность и результативность проведения переговоров с Россией об урегулировании конфликта.
После начала спецоперации РФ на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают об ответных мерах.
В конце марта Politico со ссылкой на неопубликованный документ сообщило, что чиновниками Евросоюза решено удержать 5 млрд евро доходов, которые были получены от инвестирования замороженных российских активов за два года, и их не отдадут Украине. Деньги, полученные по такой схеме до 15 февраля 2024 г., останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.