Фридман доволен постановлением суда ЕС о снятии части санкций

Особенностью решения суда ЕС является то, что в отличие от большинства его дел по российским заявителям в этот раз удалось успешно оспорить первоначальные основания включения в санкционный список, отметил Бойко. Эксперт обратил внимание на пояснение суда, что Совет ЕС не имел достаточных оснований даже вводить санкции ЕС и, следовательно, продлевать их. Обычно в «российских» делах, в которых удалось оспорить ограничения, суд ЕС устанавливает, что основания для включения в список были, но при продлении Совет ЕС не учел изменившиеся обстоятельства, и поэтому основания для применения санкций отпали.