Фридман доволен постановлением суда ЕС о снятии части санкций

Фридман доволен постановлением суда ЕС о снятии части санкцийРешение было принято в отношении него и Авена
Решение, отменяющее часть оснований для санкций в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана, принято 10 апреля судом ЕС. В 2022 г. оба бизнесмена, будучи тогда основными акционерами «Альфа-групп», подпали под ограничения со стороны Совета ЕС (один из двух законодательных органов ЕС), который счел их близкими к другим подсанкционным лицам и президенту России Владимиру Путину. На суде представители Фридмана и Авена утверждали, что предоставленные Советом ЕС доказательства являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд ЕС их ходатайства удовлетворил.
Степень близости между Авеном, Фридманом и президентом «или его окружением не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сказано в решении суда. Кроме того, суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки Фридмана и Авена.
«Мы удовлетворены этим решением», – сказал Фридман «Ведомостям».
Иски российских предпринимателей против Совета ЕС рассматривались в первой инстанции и потому могут быть оспорены.
Авен и Фридман подали иски к Совету ЕС еще в 2022 г. – 23 и 24 мая соответственно, после того как подпали под санкции в конце февраля 2022 г. Тогда в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридман наладил «прочные связи» с российским руководством.
Помимо Авена и Фридмана санкции ЕС в суде ЕС попытались оспорить миллиардер Алишер Усманов и председатель правления ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Усманов, по формулировке обвинения, был замечен в «особо тесных связях с Путиным», за что и подпал под санкции ЕС. Суд отклонил их иски. Не удалось оспорить санкции ЕС в этом суде и владельцу «Северстали» Алексею Мордашову.
Но это удалось сделать бывшему гендиректору Ozon Александру Шульгину. Совет ЕС снял санкции помимо Шульгина с бывшего соучредителя «Яндекса» Аркадия Воложа, совладельца группы ЕСН Григория Березкина, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова, погибшего в военной операции полковника Российской армии Героя России Георгия Шуваева и матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.
Решение суда ЕС еще не вступило в силу и у Совета ЕС есть 2 месяца и 10 дней, чтобы подать апелляцию или исправить недостатки своего решения, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.
При этом было рассмотрено только два основания для введения санкций из трех (поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. – «Ведомости»). Поэтому вне зависимости от того, будут ли данные решения суда оспорены, санкции в отношении Авена и Фридмана по третьему критерию «ведущего бизнесмена» остаются и останутся в силе до того момента, пока не будут аннулированы судом ЕС в рамках других отдельных исков, говорит эксперт.
Критерий «ведущего бизнесмена» как повод для санкций действует в их отношении с 15 марта 2023 г. Данный критерий даже не был предметом рассмотрения, поэтому санкции ЕС в отношении Авена и Фридмана будут сохранены, согласен юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
Особенностью решения суда ЕС является то, что в отличие от большинства его дел по российским заявителям в этот раз удалось успешно оспорить первоначальные основания включения в санкционный список, отметил Бойко. Эксперт обратил внимание на пояснение суда, что Совет ЕС не имел достаточных оснований даже вводить санкции ЕС и, следовательно, продлевать их. Обычно в «российских» делах, в которых удалось оспорить ограничения, суд ЕС устанавливает, что основания для включения в список были, но при продлении Совет ЕС не учел изменившиеся обстоятельства, и поэтому основания для применения санкций отпали.
Это решение суда может способствовать оспариванию санкций в отношении Фридмана и Авена в других юрисдикциях, однако прямой зависимости от решения суда ЕС нет, отметила Винокурова. Снятие санкций ЕС влияет только на исключение из санкционного списка Швейцарии, добавляет Бойко.
Оспоренные нормативно-правовые акты включают первичное включение Авена и Фридмана в санкционный список от 28 февраля 2022 г., первое и второе продления (продлеваются раз в полгода. – «Ведомости»), поясняет партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. В результате этого судебного решения Совет ЕС может принять в повестку дня вопрос о досрочном снятии ограничений с этих двух лиц в связи с их необоснованностью. Для этого нужно, чтобы все 27 стран – членов ЕС проголосовали «за», но в нынешних геополитических условиях это маловероятно, добавляет юрист.