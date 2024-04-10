В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана
Представители крупного бизнеса могут оспаривать введение санкций против себя в суде, Москва в любом случае считает эти ограничения незаконными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях. Они реализуют эти возможности. В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверно, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», – сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал снятие санкций Евросоюза с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле в этом судебном решении позитивную тенденцию или политический мотив из-за взглядов бизнесменов, Песков выразил мнение, что это «ни то, ни другое». Он добавил, что каждый случай нужно воспринимать отдельно.
10 апреля суд Евросоюза (ЕС) отменил персональные санкции ЕС в отношении Авена и Фридмана. Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Ранее европейские власти объяснили введение ограничений тем, что бизнесмены являются основными акционерами «Альфа-групп». Также утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.
Петр Авен и Михаил Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. Позже они оспорили это решение, подав иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции. В марте 2022 г. бизнесмены вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что Фридман и Авен выйдут из акционеров банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.