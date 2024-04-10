В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана

«Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях. Они реализуют эти возможности. В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверно, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», – сказал Песков.