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В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Авена и Фридмана

Ведомости

Представители крупного бизнеса могут оспаривать введение санкций против себя в суде, Москва в любом случае считает эти ограничения незаконными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях. Они реализуют эти возможности. В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверно, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», – сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал снятие санкций Евросоюза с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле в этом судебном решении позитивную тенденцию или политический мотив из-за взглядов бизнесменов, Песков выразил мнение, что это «ни то, ни другое». Он добавил, что каждый случай нужно воспринимать отдельно.

10 апреля суд Евросоюза (ЕС) отменил персональные санкции ЕС в отношении Авена и Фридмана. Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Ранее европейские власти объяснили введение ограничений тем, что бизнесмены являются основными акционерами «Альфа-групп». Также утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным.

Петр Авен и Михаил Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. Позже они оспорили это решение, подав иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции. В марте 2022 г. бизнесмены вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что Фридман и Авен выйдут из акционеров банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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