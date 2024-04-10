Суд ЕС снял санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС снял санкции с Авена и ФридманаВключение бизнесменов в санкционные списки признано неоправданным
Суд Евросоюза (ЕС) отменил персональные санкции в отношении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Об этом говорится в решении суда.
«Суд общей юрисдикции аннулирует включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, на которых распространяются ограничительные меры в период с февраля 2022 по март 2023 гг.», – сказано в решении.
Суд постановил, что решение о включении Авена и Фридмана в санкционные списки не было оправданным. Введение санкций против бизнесменов Совет ЕС аргументировал тем, что они являются основными акционерами «Альфа-групп». Утверждалось, что Авен и Фридман якобы связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и что они поддерживали действия, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.
В решении суда говорится, что Совет ЕС не предоставил дополнительных доказательств необходимости включения Авена и Фридмана в санкционные списки. Бизнесмены же настаивали, что обоснования европейских властей не являются надежными и заслуживающими доверия.
Петр Авен и Михаил Фридман подпали под санкции ЕС весной 2022 г. Позже они оспорили это, подав иски к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции. В марте 2022 г. бизнесмены вышли из наблюдательного совета Альфа-банка. Через год стало известно, что Фридман и Авен выйдут из акционеров Альфа-банка и передадут доли бизнес-партнеру Андрею Косогову.
В марте 2024 г. «Ведомости» писали, что Авен, Фридман и еще два бизнесмена, находящиеся под санкциями ЕС, Герман Хан и Алексей Кузьмичев продали свои доли в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 000 руб. Об этом свидетельствуют показания совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Беглый банкир утверждал, что сделка состоялась еще весной 2022 г., через неделю после объявления санкций против бизнесменов.