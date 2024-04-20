Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РоссииДокумент допускает их передачу Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины
Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины, следует из трансляции конгресса.
За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократов. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.
Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
После начала боевых действий на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.
19 апреля об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия.
17 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минфина США писал, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства, знакомые с вопросом, также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
При этом в ЕС считают, что передача российских замороженных активов на сумму свыше $260 млрд Украине имеет юридические риски, об этом заявляла председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она также указывала на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. Она также подчеркнула, что позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.