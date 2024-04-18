Глава ЕЦБ назвала использование активов России нарушением международного порядка
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что передача российских замороженных активов на сумму свыше $260 млрд Украине имеет юридические риски. Об этом сообщает Financial Times. По оценке Лагард, конфискация активов подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок.
«Я видела четыре различных схемы или предложения, чтобы обойти то, что многие другие юристы <...> рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, которое можно истолковать как нарушение международного правового порядка», – сказала она (цитата по «Коммерсантъ») .
Лагард обратила внимание на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. Она также подчеркнула, что позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.
Financial Times пишет, что слова председателя ЕЦБ указывают на «трансатлантический раскол» из-за стремления США привлечь десятки миллиардов евро для Украины под залог будущих доходов от инвестирования замороженных активов России.
В марте Лагард уже заявляла, что вопрос изъятия российских активов, который обсуждается на уровне Европейской комиссии, сложный и имеет юридические последствия. Тогда она пояснила, что ни у кого нет сомнений по поводу финансовой помощи Украине, однако источники финансирования и его условия должны уважать международную правовую среду.
18 апреля страны G7 заявили, что они оставят заблокированными активы России до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причиненный Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ по итогам встречи в Вашингтоне.
12 апреля Financial Times сообщало, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. Кремль назвал заморозку средств воровством и нарушением международного права. Российские власти также обещали ответить на возможную конфискацию средств.