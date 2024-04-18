Глава ЕЦБ назвала использование активов России нарушением международного порядка

В марте Лагард уже заявляла, что вопрос изъятия российских активов, который обсуждается на уровне Европейской комиссии, сложный и имеет юридические последствия. Тогда она пояснила, что ни у кого нет сомнений по поводу финансовой помощи Украине, однако источники финансирования и его условия должны уважать международную правовую среду.