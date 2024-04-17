Байден заявил о готовности одобрить пакеты мер помощи Украине и Израилю

Ранее спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Согласно опубликованным документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.