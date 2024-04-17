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Байден заявил о готовности одобрить пакеты мер помощи Украине и Израилю

Ведомости

Президент США Джо Байден поддержал новые законопроекты о помощи Украине и Израилю. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Я решительно поддерживаю этот пакет мер, направленных на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, оказание крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении Байдена.

Лидер США также призвал палату представителей принять пакет на этой неделе, а сенат «должен быстро последовать его примеру».

«Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – заявил президент.

Ранее спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Согласно опубликованным документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.

Израиль может получить более $26 млрд. Порядка $4,4 млрд направят на восполнение передаваемого стране оборудования и оборонных услуг. Еще $4 млрд предлагают направить на восполнение запасов систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». Тайваню и другим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагается выделить только $2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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