Байден заявил о готовности одобрить пакеты мер помощи Украине и Израилю
Президент США Джо Байден поддержал новые законопроекты о помощи Украине и Израилю. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Я решительно поддерживаю этот пакет мер, направленных на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, оказание крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении Байдена.
Лидер США также призвал палату представителей принять пакет на этой неделе, а сенат «должен быстро последовать его примеру».
«Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – заявил президент.
Ранее спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Согласно опубликованным документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.
Израиль может получить более $26 млрд. Порядка $4,4 млрд направят на восполнение передаваемого стране оборудования и оборонных услуг. Еще $4 млрд предлагают направить на восполнение запасов систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». Тайваню и другим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагается выделить только $2 млрд.