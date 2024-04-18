Страны G7 оставят заблокированными активы РФ до возмещения ущерба Киеву
Активы РФ будут заморожены до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб, причиненный Украине». Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ стран G7 по итогам встречи в Вашингтоне. Документ опубликован на сайте МИД Японии.
«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться замороженными», – сказано в заявлении.
В документе также подчеркивается, что страны G7 продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом». Этот вопрос будет рассмотрен на летнем саммите G7 в Италии.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. 16 апреля глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что рассматриваются разные варианты: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из них не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.