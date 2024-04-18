Страны G7 оставят заблокированными активы РФ до возмещения ущерба Киеву

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. 16 апреля глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что рассматриваются разные варианты: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из них не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.