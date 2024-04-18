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Страны G7 оставят заблокированными активы РФ до возмещения ущерба Киеву

Ведомости

Активы РФ будут заморожены до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб, причиненный Украине». Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав ЦБ стран G7 по итогам встречи в Вашингтоне. Документ опубликован на сайте МИД Японии.

«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться замороженными», – сказано в заявлении.

В документе также подчеркивается, что страны G7 продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом». Этот вопрос будет рассмотрен на летнем саммите G7 в Италии.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. 16 апреля глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что рассматриваются разные варианты: от полной конфискации до использования их в качестве залога. Собеседник Reuters в американском минфине уточнил, что ни один из них не подразумевает, что Киев получит сразу все замороженные активы РФ.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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