В Кремле отказались озвучить ответные меры на изъятие активов РФ на Западе
Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия активов РФ, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы будем это делать таким образом, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы», – заявил Песков.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев.
17 апреля агентство Reuters писало, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Источники агентства, знакомые с вопросом, также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.
При этом в ЕС считают, что передача российских замороженных активов Украине имеет юридические риски, об этом заявляла председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она также указывала на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. Она также подчеркнула, что позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.