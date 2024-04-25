В Кремле отказались озвучить ответные меры на изъятие активов РФ на Западе

При этом в ЕС считают, что передача российских замороженных активов Украине имеет юридические риски, об этом заявляла председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она также указывала на неравномерное расположение замороженных активов: в США находятся $6 млрд, в еврозоне – больше 200 млрд евро. Она также подчеркнула, что позиции евро в международных финансах слабее, чем позиции доллара.